Studenten en universiteiten 'opgelucht en blij' met heropening hoger onderwijs

De rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, Han van Krieken, is blij met de versoepelingen. "Als die anderhalve meter eraf kan, ben ik daar geweldig blij mee", zei Van Krieken in het radioprogramma Nieuws en Co. "Ik denk dat studenten er nog veel blijer mee zullen zijn." Wel houdt hij een slag om de arm, omdat het kabinet nog met hun definitieve besluit moet komen.

Hogescholen, universiteiten en mbo's mogen aankomend collegejaar hun deuren weer openen , zonder dat studenten anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te houden. De maatregel is nog niet definitief genomen. Morgen praat het kabinet hierover. Daarna wordt volgens Haagse bronnen het besluit bekendgemaakt in de coronapersconferentie.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is opgelucht door de berichtgeving en zegt hoopvol te zijn over de mogelijkheden, aankomend studiejaar. Pieter Duisenberg, Voorzitter Vereniging van Universiteiten, noemt het "goed nieuws voor onze studenten en docenten".

Studentenvakbond LSVb is "opgelucht en blij" dat de anderhalvemetermaatregel verdwijnt. "Dat studenten na anderhalf jaar thuis zitten eindelijk bevrijd worden van hun studentenkamer, daar ging de vlag wel even voor uit", zegt voorzitter Ama Boahene in Nieuws en Co.

Mentale problemen bij studenten

De studentenvakbond wijst erop dat veel studenten te maken hebben gehad met eenzaamheid in de afgelopen anderhalf jaar. "Online onderwijs betekent dat je dag in dag uit achter je computerscherm zit, contact mist met je vrienden en studiegenoten. En dat je moeilijker vragen kunt stellen, moeilijker kan samenwerken en dat je je eenzaam voelt", zegt voorzitter Boahene. "Alle studenten die ik spreek zeggen: we kunnen gewoon niet meer."

Dat veel studenten last hebben van hun mentale gezondheid en psychische hulp hebben gezocht, weet ook Van Krieken. "De heropening is belangrijk voor de mentale situatie, die bij een deel van de studenten niet goed is doordat ze zo veel thuiszitten."

Dat studenten en docenten elkaar op de campus weer kunnen ontmoeten, komt ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede, vindt hij. "Leren doe je samen, in gesprek en in discussie met elkaar en met docenten", aldus de rector magnificus.

Geen grote hoorcolleges

Hbo-instellingen starten op 30 augustus met het nieuwe studiejaar, universiteiten op 6 september. Welke aanvullende maatregelen gaan gelden, maakt het kabinet naar verwachting morgen bekend. Het zal waarschijnlijk gaan om eenrichtingsverkeer in gebouwen, ventileren, vrijwillig testen van studenten en het dragen van mondkapjes.

Volgens Haagse bronnen is een van de maatregelen een maximale groepsgrootte in collegezalen. Gedacht wordt aan maximaal 75 tot 100 studenten per zaal. Daardoor zullen studenten van grotere studies als psychologie of rechten hoorcolleges alsnog online moeten volgen. "Daar heb ik wel begrip voor, maar het is ook heel jammer als dat nodig mocht blijken", zegt Van Krieken. "Ook onderwijs in grote groepen heeft meerwaarde."

LSVb-voorzitter Boahene heeft hier minder begrip voor. "Dit betekent dat veel studenten alsnog ook online onderwijs zullen krijgen", zegt de voorzitter. "Wat ons betreft moeten alle beperkingen weg."