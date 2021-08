Derde stad van Afghanistan valt in handen van Taliban

De Taliban hebben nu ook de westelijke stad Herat veroverd op de Afghaanse regering. Dat zeggen regeringsbronnen tegen internationale media. "We hebben de stad moeten verlaten om verdere verwoesting te voorkomen", zegt een anonieme veiligheidsfunctionaris tegen persbureau AFP. Ook de Taliban zelf zeggen de stad bij de grens met Iran in handen te hebben.

Herat, de op twee na grootste stad van het land, is een van de belangrijkste veroveringen van de Taliban tot nu toe. De stad is de thuisbasis van de bekende krijgsheer Ismail Khan, die had beloofd zijn stad tot zijn dood te verdedigen. Onduidelijk is of hij nog in Herat is. Onbevestigde bronnen melden dat hij is gevlucht.

De stad lag de afgelopen twee weken zwaar onder vuur van de Taliban. Tot vandaag wisten de regeringstroepen het offensief te stoppen, maar vanmiddag konden strijders van de radicaal-islamitische terreurbeweging door de verdedigingslinies breken. Ooggetuigen melden dat Taliban-strijders die in de gevangenis van Herat zaten, nu vrij op straat rondlopen.

VRT-journalist Rudi Vranckx deelde vanavond op sociale media beelden van de terugtrekkende overheidstroepen in Herat: