Amerikanen en Britten sturen militairen naar Afghanistan om diplomaten te evacueren

Nu de Taliban hun greep op Afghanistan razendsnel verstevigen, sturen de Verenigde Staten zo'n 3000 militairen naar het land om te helpen bij de evacuatie van ambassadepersoneel in de hoofdstad Kabul. Het Pentagon meldt dat de eerste militairen de komende 24 tot 48 uur naar Afghanistan vliegen.

Er waren nog zo'n 650 Amerikaanse militairen in het land, vooral ter bescherming van de diplomatieke missie. Een woordvoerder van het Pentagon benadrukt dat de extra troepen niet naar Afghanistan gaan om opnieuw tegen de Taliban te strijden, maar dat ze tijdelijk naar het land gaan om Amerikaanse burgers terug te halen.

Naar schatting zijn er nog zo'n 1400 medewerkers in de ambassade in Kabul. Hoeveel er worden geëvacueerd, is niet duidelijk, maar anonieme bronnen zeggen tegen internationale media dat het gaat om een aanzienlijk deel. Vanuit de ambassade worden ze met helikopters verplaatst naar de luchthaven van Kabul.

Ook de Britten sturen zo'n 600 militairen om ambassadepersoneel te evacueren, zegt de minister van Defensie Ben Wallace. De troepen zullen binnen enkele dagen in Afghanistan aankomen.

Derde stad van Afghanistan gevallen

De aankondiging van het Pentagon volgt kort op het nieuws dat de westelijke stad Herat geheel of gedeeltelijk is veroverd door de Taliban. Die plaats bij de grens met Iran is de op twee na grootste stad van het land, na Kabul en Kandahar.

De verovering van Herat wordt gezien als een van de belangrijkste tot nu toe. De stad is de thuisbasis van de bekende krijgsheer Ismail Khan, die had beloofd zijn stad tot zijn dood te verdedigen tegen de Taliban. Onduidelijk is of hij nog in Herat is. Onbevestigde bronnen melden dat hij is gevlucht.

De stad lag de afgelopen twee weken zwaar onder vuur van de Taliban. Tot vandaag wisten de regeringstroepen het offensief te stoppen, maar vanmiddag konden strijders van de radicaal-islamitische terreurbeweging door de verdedigingslinies breken. Ooggetuigen melden dat Taliban-strijders die in de gevangenis van Herat zaten, nu vrij op straat rondlopen.

VRT-journalist Rudi Vranckx deelde vanavond op sociale media beelden van de terugtrekkende overheidstroepen in Herat: