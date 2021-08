Biden vraagt meer olie; 'langetermijnambities verliezen van kortetermijnbelangen'

In dezelfde week waarin het IPCC-klimaatrapport de wereld waarschuwt voor nog grotere veranderingen van het klimaat, vraagt het Witte Huis om meer olie. De Amerikanen hebben de organisatie van olieproducerende landen, de OPEC, gevraagd om de productie op te voeren. Die is nog altijd een stuk lager dan voor corona.

Volgens Jake Sullivan, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, zijn "hogere benzineprijzen een risico voor het herstel van de economie". Als de olielanden meer olie gaan produceren, dan gaan de benzineprijzen omlaag.

Aan het begin van de coronacrisis in maart 2020 verlaagde de OPEC de olieproductie om de dalende olieprijs te stoppen. Inmiddels wordt de oliekraan weer verder open gedraaid, maar de Amerikanen vinden dat dat te langzaam gaat. "Pas ver in 2022 compenseren deze verhogingen de eerdere productieverlagingen", aldus Sullivan. "Dat is op een kritiek moment in het wereldwijde herstel gewoon niet genoeg."

Voor de kiezer

"Langetermijnambities verliezen het hier van kortetermijnbelangen", analyseert Hans Stegeman van de Triodos Bank. "We schrikken op maandag van een rapport en beloven van alles voor op de lange termijn. Maar tegelijkertijd moet op de korte termijn de fossiele economie gewoon doorgaan. Het is de kortetermijnprikkel die overal in de wereld in de politiek zit."

Als de olielanden minder olie produceren, gaan de olieprijzen en daarmee de energieprijzen omhoog. Dat zorgt weer voor een dalende koopkracht. "Dat gaat niet over het klimaat of de energietransitie", zegt Stegeman. "Maar over kiezers en koopkracht op de korte termijn."

Benzineprijzen

"Biden wil met lagere olieprijzen de economie stimuleren", zegt ook energiedeskundige Patrick Kulsen. "Een hogere olieprijs is misschien goed voor Amerikaanse schalieolieproducenten; uiteindelijk is de Amerikaanse consument die niet in oliehandel zit vooral gebaat bij lagere benzineprijzen. Biden is minder pro-olie dan Trump, maar die benzineprijs voor consumenten blijft belangrijk."

Amerikanen betalen nu ruim 40 procent meer voor een liter benzine dan een jaar geleden. Toch blijft de benzineprijs in Amerika, vergeleken met de rest van de wereld, zelfs na deze prijsstijging relatief laag. Als je in Nederland een liter benzine afrekent, betaal je meer dan een euro aan belastingen zoals accijnzen en btw, in de Verenigde Staten wordt benzine minder belast.

In onderstaande grafiek zie je pompprijzen voor een liter benzine in de Verenigde Staten en in Nederland: