Chelsea breekt clubrecord met 115 miljoen euro voor Lukaku (Inter)

Romelu Lukaku keert na zeven jaar op Stamford Bridge terug. De topspits (28) tekende voor vijf jaar bij Chelsea, dat 115 miljoen euro betaalt aan Internazionale en dat is een record in de clubhistorie van The Blues.

Lukaku verruilde medio 2011 Anderlecht voor Chelsea, maar speelde nauwelijks in Londen. Hij werd verhuurd en Everton nam de Belgische topschutter aller tijden in 2014 over van Chelsea.

Lukaku verhuisde in de zomer van 2017 naar Manchester United en maakte twee seizoenen later de overstap naar Inter. Hij werd kampioen van Italië, speelde 91 duels voor de club uit Milaan en was goed voor 58 doelpunten.