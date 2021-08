Duitse voetbalbond DFB buigt zich maandag over wisselblunder Van Bommel

De tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond (DFB) buigt zich maandag over de klacht, die SC Preußen Münster heeft ingediend over de in de verlenging verloren bekerwedstrijd tegen VfL Wolfsburg (1-3). De vierdeklasser eist dat de uitslag ongeldig wordt verklaard wegens een wisselblunder van de opponent uit de Bundesliga.

Zes wissels

Wolfsburgs nieuwe trainer Mark van Bommel verving in totaal zes spelers in zijn team. De oud-PSV'er had volgens de regels maximaal vijf keer mogen wisselen.

Zijn club, met onder anderen topscorer Wout Weghorst in de gelederen, dreigt nu uit het toernooi om de DFB Pokal te vliegen.

De positie van Van Bommel zelf staat niet ter discussie.