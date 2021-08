Olympisch kampioen Jacobs dit seizoen niet meer in actie: 'Zoveel gegeven'

Olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs zal in 2021 geen wedstrijden meer lopen. De Italiaan pakte in Tokio verrassend goud op de honderd meter en behoorde ook tot het Italiaanse kwartet dat op de 4x100 meter de titel veroverde.

Volgens zijn manager Marcello Magnani last Jacobs de pauze niet in vanwege een blessure of gezondheidsproblemen. "Hij heeft simpelweg zoveel gegeven dit jaar, alles wat hij had. Voluit doorgaan betekent alleen maar risico lopen om geblesseerd te raken", aldus Magnani.

Dit atletiekseizoen staan onder meer nog vijf Diamond League-wedstrijden op het programma, waaronder de finale in Zürich op 8 en 9 september.