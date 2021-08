Klopp heeft goed nieuws: 'Van Dijk is klaar om te starten voor Liverpool'

Virgil van Dijk staat voor zijn rentree in de Premier League. Liverpool-trainer Jürgen Klopp verwacht zaterdag bij de start van het seizoen tegen Norwich City een beroep op de verdediger te kunnen doen. Van Dijk is hersteld van een zware knieblessure en was al actief voor de Reds in de voorbereiding.

Eind juli maakte Van Dijk na negen maanden revalidatie tegen Hertha BSC zijn eerste minuten. Afgelopen zondag deed hij zeventig minuten mee in het oefenduel met het Baskische Athletic Club. Joe Gomez, die ook zo'n negen maanden was uitgeschakeld vanwege een zware knieblessure, staat eveneens voor zijn rentree in de Premier League.

Intensief seizoen

"Voor beiden ziet het er goed uit", zei Klopp. "Er komt een intensief seizoen aan. We moeten nog een beslissing nemen. Ze zijn klaar voor negentig minuten, dus klaar om te starten. Als ze geen volledige wedstrijd kunnen spelen, heeft het geen zin. Centrale verdediger is geen positie waar je tijdens een wedstijd wil wisselen."