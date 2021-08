Groen licht voor Formule 1 Zandvoort begin september

De Formule 1-wedstrijd op het circuit van Zandvoort kan doorgaan. Het kabinet zal daar morgen groen licht voor geven, melden Haagse bronnen.

Het is weliswaar een meerdaags evenement maar op de locatie vinden geen overnachtingen plaats en er zijn vaste zitplaatsen op de buitentribunes, is de gedachte.

De Dutch Grand Prix vindt plaats in het eerste weekend van september. Op vrijdag en zaterdag zijn de trainingen en kwalificatie. Op zondagmiddag is de race.

Toegangseisen

Er gaan waarschijnlijk wel toegangseisen gelden, zoals een vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest. Onder deze voorwaarden mogen de tribunes in de Noord-Hollandse badplaats voor twee derde met publiek worden gevuld.

Max Verstappen is in een heftige strijd met Lewis Hamilton verwikkeld om de wereldtitel. De Engelsman heeft acht punten voorsprong. 'Zandvoort' is de dertiende grand prix van het seizoen.