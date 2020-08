‘Bayern München topfavoriet voor het winnen van de Champions League’

Thomas Müller - Getty Images

"Voor mij is Bayern München de topfavoriet om de Champions League te winnen", meldt Florian Plettenberg in aanloop naar het duel van vanavond met Chelsea zonder blikken of blozen. "Ik heb dat voor aanvang van het seizoen al gezegd." Plettenberg is journalist bij het Duitse SPORT1 en volgt Bayern inmiddels zo'n tweeënhalf jaar op de voet. "De uitschakeling tegen Liverpool vorig jaar heeft iets teweeggebracht in de groep. Ik heb diverse spelers daarover gesproken. Je merkt gewoon een bepaalde focus dit seizoen, nationaal en internationaal. Die 7-2 bij Tottenham Hotspur in de groepsfase spreekt wat dat betreft tot de verbeelding."

Bayern München viert feest tijdens het met 7-2 gewonnen duel met Tottenham in oktober 2019 - AFP

Na het winnen van de landstitel en de DFB-Pokal is het veroveren van de Champions League dus het volgende doel. In 2013 slaagde Bayern in die missie, onder Jupp Heynckes. Zeven jaar later hoopt Hansi Flick hetzelfde te bewerkstelligen. "Hij heeft na het ontslag van Niko Kovac het dominante voetbal teruggebracht en alle sleutelspelers hebben zich achter hem geschaard. De stemming in de ploeg is top, het vertrouwen is groot", aldus Plettenberg.

'Logisch dat ze bij Bayern ook aan Van Bommel denken' Bayern II is op zoek naar een trainer na het vertrek van Sebastian Hoeness naar Hoffenheim. De naam van Mark van Bommel zingt nog altijd rond in München, weet Plettenberg. "Hij zou perfect in het plaatje passen, maar wil Mark op het derde Duitse niveau werken? Bayern haalt graag ex-spelers terug, Martín Demichelis traint bijvoorbeeld de Onder 19. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat er over Van Bommel wordt nagedacht."

Om het finaletoernooi in Lissabon te bereiken moet Bayern vanavond nog zien af te rekenen met Chelsea, maar na de indrukwekkende 3-0 zege in Londen twijfelt niemand daar meer aan. Rechtsback Benjamin Pavard en vleugelaanvaller Kingsley Coman ontbreken wegens blessures. Bij de Engelsen heeft trainer Frank Lampard wegens personele problemen een plek in de selectie ingeruimd voor de Nederlandse jeugdinternational Ian Maatsen.

Serge Gnabry was op Stamford Bridge met twee goals belangrijk voor Bayern, dat Chelsea met 3-0 versloeg - AFP

Bij Bayern is de afgelopen maanden veel te doen geweest over het al dan niet verlengen van de contracten met David Alaba en Thiago. Wat is de stand van zaken? "Thiago lijkt vrijwel zeker te vertrekken, naar Engeland. Liverpool is zoals bekend een van de gegadigden", vertelt Plettenberg. "Over Alaba ben ik positiever. Hij is momenteel onmisbaar als centrumverdediger en Bayern wil hem per se binnenboord houden. Ze lijken tot een akkoord te komen."

David Alaba, Robert Lewandowski en Thiago in februari - AFP

Op weg naar een eventuele finale stuit Bayern in de kwartfinales op FC Barcelona of Napoli. Daarna wacht bij de laatste vier eventueel Real Madrid, Manchester City, Olympique Lyonnais of Juventus. Pittig, beseft Plettenberg. "Juventus boezemt mij nog het meeste angst in, maar als Bayern net zo sterk voor de dag komt als in de Bundesliga, dan verwacht ik een eindzege." Hij herhaalt het nog maar eens. "Ja, Bayern is voor mij echt de topfavoriet."