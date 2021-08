Vervolgd Pakistaans christelijk echtpaar vlucht naar Europa

Het christelijke Pakistaanse echtpaar Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel, dat onlangs werd vrijgesproken van godslastering, is Pakistan ontvlucht. Hun advocaat meldt dat de aanklager in de zaak in cassatie gaat om het stel alsnog ter dood veroordeeld te krijgen voor het beledigen van de profeet Mohammed.

Het echtpaar zat sinds 2013 vast op verdenking van blasfemie en werd twee maanden geleden in hoger beroep vrijgesproken door het gerechtshof in Lahore. Het oordeel was dat er niet genoeg bewijs was. Daarop werden ze, na acht jaar in verschillende gevangenissen, weer herenigd met elkaar en hun kinderen.

Nu duidelijk is geworden dat de aanklager naar de de Hoge Raad is gestapt, heeft de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) bekendgemaakt dat het gezin in veiligheid is gebracht in een Europees land. Welk land dat is, wordt om veiligheidsredenen niet gezegd. De in Nederland wonende broer van Shagufta Kausar zegt tegen de NOS dat ze inderdaad veilig zijn.

Asia Bibi

HVC-directeur Jan Dirk van Nifterink: "We zijn blij en dankbaar dat de familie Pakistan kon verlaten, voordat ze opnieuw werden gearresteerd. Als ze het hoger beroep zouden moeten afwachten zou dat zomaar weer jaren kunnen duren." Het gezin maakt het volgens HVC naar omstandigheden goed en wil een nieuw leven opbouwen in Europa.

Het echtpaar laat via de stichting weten dankbaar te zijn voor alle inspanningen van veiligheidsdiensten, rechters in Pakistan en hulporganisaties die hen hebben geholpen. Ook advocaat Saif-ul-Malook, die eerder de gevluchte Asia Bibi bijstond, wordt bedankt.

De christelijke Pakistaanse Asia Bibi werd in 2018 vrijgesproken in een vergelijkbare zaak, waarna moslimextremisten een klopjacht begonnen op haar en haar gezin. Hoewel ze vrij was om Pakistan te verlaten, lukte dat lange tijd niet. Advocaat Saif-ul-Malook maakte uiteindelijk in mei 2019 bekend dat ze naar Canada was gevlucht.