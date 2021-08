Spaanse motorcoureur Viñales geschorst voor aankomende GP na 'sabotage'

De Spaanse motorcoureur Maverick Viñales is door zijn team Yamaha teruggetrokken voor de aankomende Grand Prix van Oostenrijk. Volgens het team zou de 26-jarige coureur tijdens de GP van Stiermarken afgelopen zondag zijn motor hebben gesaboteerd.

Viñales reed de race zondag niet uit vanwege elektrische problemen met zijn motor. De afgelopen week analyseerde Yamaha alle data en kwam tot de conclusie dat Viñales de motor onregelmatig bediend zou hebben zonder daarvoor een verklaring te hebben.

Wat Viñales precies gedaan heeft is niet duidelijk. Yamaha verklaarde dat 'de acties van de coureur hadden kunnen zorgen voor significante schade aan het motorblok, wat had kunnen leiden tot ernstige risico's bij de coureur zelf en alle andere rijders in de MotoGP-race'.

Na dit seizoen uit elkaar

De gebeurtenissen volgen op de aankondiging van Viñales na de TT Assen dat hij vertrekt bij Yamaha, ondanks een nog doorlopend contract. Viñales reed sinds 2017 voor het team. Yamaha roept geen vervanger op en heeft nog geen beslissing genomen of Viñales de rest van het seizoen nog in actie komt.

Begin dit seizoen won Viñales nog de openingswedstrijd in Qatar.