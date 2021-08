Ook beachvolleybalduo Stam/Schoon naar tweede ronde EK

Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich bij de EK beachvolleybal in Wenen geplaatst voor de tweede ronde. In drie sets waren ze te sterk voor het Italiaanse duo Menegatti/Orsi Toth (19-21, 21-14, 15-13).

Opzet toernooi

De teams zitten in een poule van vier, maar ze spelen slechts twee wedstrijden. Als er één wedstrijd gewonnen wordt, gaat het toernooi verder in de eerste ronde. Bij twee overwinningen wordt het toernooi vervolgd in de tweede ronde. Het team dat twee keer verliest is uitgeschakeld. Na de tweede ronde volgen de kwartfinales.