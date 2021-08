Beachvolleybalduo Varenhorst/Van de Velde stunt tegen wereldkampioen

Het Nederlandse beachvolleybalduo Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde heeft donderdag een knappe zege geboekt op de EK beachvolleybal in Wenen. Het duo won van de Russische wereldkampioenen Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovskij, die tevens zilver wonnen op de Olympische Spelen in Tokio.

Opzet toernooi

De teams zitten in een poule van vier, maar spelen slechts twee wedstrijden. Als er één wedstrijd gewonnen wordt, gaat het toernooi verder in de eerste ronde. Bij twee overwinningen wordt het toernooi vervolgd in de tweede ronde. Het team dat twee keer verliest is uitgeschakeld. Na de tweede ronde volgen de kwartfinales.