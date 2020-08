Wielervakbond in brief aan UCI: 'Onaanvaardbaar dat renners leven riskeren'

Wielrennersvakbond CPA roept de internationale wielerunie UCI in een brief op zich meer in te zetten voor de veiligheid van renners. Aanleiding is de afschuwelijke valpartij van Fabio Jakobsen afgelopen woensdag in de Ronde van Polen.

Jakobsen werd, nadat Dylan Groenewegen in de sprint van zijn lijn was afgeweken, met tachtig kilometer per uur de hekken in gelanceerd. Direct kwam er veel kritiek op de aflopende finishstraat, waar extreem hoge snelheden werden gehaald.

"Na het ongeluk hebben we de UCI donderdag per brief gevraagd een onderzoek te openen om de personen die de veiligheid van de renners niet konden garanderen, aan te klagen", aldus de CPA, die onder leiding staat van oud-renner Gianni Bugno.

Ook roept de bond op om aankomsten bergaf voortaan te vermijden en renners die incidenten veroorzaken, zouden strenger moeten worden gestraft.