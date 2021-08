Dodental overstromingen Noord-Turkije loopt op tot zeventien

In het noorden van Turkije is het dodental van overstromingen en modderstromen opgelopen tot 17. Een persoon, een vrouw van 80, wordt nog vermist. Eerder was sprake van elf doden, maar de autoriteiten hebben de lichamen van nog eens zes slachtoffers gevonden.

De provincies Bartin, Kastamonu en Sinop worden sinds gisteren geteisterd door zware regenval. Straten zijn ondergelopen en huizen zijn verwoest. Ongeveer 900 mensen zijn geëvacueerd, onder meer met helikopters. Volgens de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD zijn meerdere wegen afgesloten doordat vier bruggen zijn ingestort. Tientallen dorpen zitten zonder elektriciteit.

De hevige regen wordt naar verwachting wel geleidelijk minder. Het gebied heeft in de zomermaanden vaker te maken met overstromingen.

Bosbranden in het zuiden

Het zuiden van Turkije kreeg de afgelopen weken juist te maken met extreme hitte en tientallen bosbranden. Acht mensen kwamen daarbij om en duizenden mensen moesten hun huis verlaten.