2614 nieuwe besmettingen, inhaaleffect van storing

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2614 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gisteren kampten de GGD's met een storing, waardoor een deel van de coronatests toen niet werd gemeld. Een deel is daardoor vandaag alsnog binnengekomen en opgeteld bij het dagcijfer. De storing, de derde in een week, werd veroorzaakt door een uitgelopen software-update.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2371 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 13 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.