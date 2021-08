Man uit Eindhoven veroordeeld voor diefstal babylijk uit graf

Een 24-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld voor het weghalen van een babylijkje uit een graf, het openen van twee andere graven, diefstal van kruizen en urnen met asresten en het bekladden van de muur van een kerk.

Damian H. krijgt een gevangenisstraf van een jaar, waarvan ruim acht maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Verder moet de man zich laten behandelen aan zijn problematiek en mag hij drie jaar niet op begraafplaatsen en in kerken komen.

Babylijk

De man heeft de meeste feiten bekend, maar zegt dat hij het babylijkje niet heeft gestolen. De rechtbank oordeelt dat de verdachte in 2019 wel degelijk de stoffelijke resten heeft opgegraven en meegenomen van een begraafplaats in Eindhoven: "Nog altijd is onduidelijk waar dit stoffelijk overschot is. Dit rekent de rechtbank hem zeer zwaar aan. Het zorgt namelijk voor extra leed bij de ouders."

H. heeft ook nog in een ander kindergraf gegraven en stal urnen van verschillende begraafplaatsen en crematoria in de regio rond Eindhoven. Hij bekladde een kerk en nam er kruizen mee. Hij had ook verschillende afbeeldingen van dierenporno op zijn computer.

Black metalband

H. zei tijdens de rechtszaak dat hij tot zijn daden kwam omdat hij "weggedreven was in een lifestyle die niet gezond en normaal was", meldt Omroep Brabant. Zo zou hij tijdens optredens met zijn blackmetalband as over zich heen hebben willen gooien en bloed over zichzelf hebben willen gieten.

Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar door een autismestoornis. Ook toont hij inmiddels "oprecht berouw" over het leed dat hij de slachtoffers en nabestaanden heeft aangedaan.