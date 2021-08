Informateur verwacht nu snel doorbraak in formatie

VVD en D66 zijn inmiddels zo ver met het schrijven van hun "document op hoofdlijnen", dat er vanaf begin volgende week gesprekken kunnen worden gevoerd met de overgebleven vier partijen. Dat schrijft informateur Hamer aan de Tweede Kamer. Zij denkt dat er nu snel duidelijkheid komt over wie met wie aan tafel wil.

Volgens de informateur liggen de twee grootste partijen goed op schema en hebben ze ook in de afgelopen vakantieweken gewerkt "aan het formuleren van bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord".

In het document wordt rekening gehouden met de wensen van CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks, schrijft Hamer. En het is komende week aan die partijen om te besluiten of zij willen deelnemen aan de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. De informateur denkt dat er nu "binnen afzienbare tijd" duidelijkheid komt over de vraag welke partijen verder willen praten.

Kamervoorzitter Bergkamp vroeg gisteren om opheldering over de voortgang. Nadat Hamer een maand geleden een vakantieperiode had aangekondigd, was er niets meer vernomen.