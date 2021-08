Verdachte (14) van mishandeling Frédérique uit Amstelveen op vrije voeten

De jongen die is opgepakt voor het mishandelen van Frédérique (14) uit Amstelveen, is op vrije voeten. Hij mag het vervolg van zijn proces thuis afwachten, heeft de raadkamer van de rechtbank Amsterdam bepaald.

De 14-jarige jongen heeft wel een aantal voorwaarden opgelegd gekregen, meldt NH Nieuws. Hij mag geen contact zoeken met Frédérique en heeft een straatverbod gekregen.

Frédérique werd vorige maand bij een speelplaats geslagen, nadat ze had geweigerd te antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje is. Ze liep zware verwondingen op aan haar gezicht. Ze brak haar neus, scheurde haar lip en mist enkele tanden.

Na de mishandeling kreeg ze veel steunbetuigingen. Gisteravond deed ze haar verhaal bij RTL-programma Humberto en moedigde ze jongeren aan om met hun identiteit naar buiten te komen. "Je moet het gewoon zeggen. Anders ga je er zo lang mee zitten en dat maakt je alleen maar depressief en verdrietiger, omdat je het niet durft te zeggen. Je moet het echt gewoon doen."