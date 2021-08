Opnieuw arrestaties om geweldsincidenten in Zeeland

De politie in Zeeland heeft opnieuw vier mensen opgepakt vanwege de reeks mishandelingen en diefstallen op Schouwen-Duiveland. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gouda, een jongen van 14 uit Utrecht en twee jongens van 17 en 18 uit Vlaardingen. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op negen.

In totaal hebben zich tien jongeren gemeld die volgens de politie slachtoffer zijn geworden van acht ernstige mishandelingen en twee berovingen van een fiets op Schouwen-Duiveland. Dat gebeurde tussen vrijdag 30 juli en vorige week donderdag.

Zo werden op een camping in Burgh-Haamstede twee mannen uit Breda in elkaar geslagen. Ze moesten naar het ziekenhuis vanwege botbreuken. In Renesse werd een Duitser bedreigd en van zijn fiets beroofd. Bij een strandpaviljoen bij Scharendijke werden meerdere mensen mishandeld. Zeven van de negen verdachten zitten nog vast. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar zijn nog wel aangemerkt als verdachte.

Gemeente hoopt op terugkeer rust

Volgens de politie moet uit het onderzoek blijken welke samenstelling de groep had bij de verschillende incidenten. "We krijgen een steeds beter beeld van wat er is gebeurd, maar kunnen daar inhoudelijk nog niets over zeggen", meldt een woordvoerder.

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat ervan uit dat met de arrestaties de rust in Renesse en Burgh-Haamstede is weergekeerd. "We zien het geweld van de afgelopen tijd als een incident waar één groep voor verantwoordelijk is", zegt een woordvoerder.

Volgens de gemeente was er de laatste jaren juist aanzienlijk minder overlast van jongeren dan in het verleden, toen vooral Renesse bekendstond als een bestemming voor jongerenvakanties. Inmiddels heeft het dorp zich geprofileerd als familiebadplaats, is het imago verbeterd en het aantal incidenten teruggedrongen, zegt de gemeente.