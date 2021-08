Nederlandse toeriste doet aangifte van groepsverkrachting op Mallorca

De vrouw is daarna teruggegaan naar het hotel waar ze verbleef. De receptionist, aan wie de toeriste haar verhaal deed, schakelde vervolgens de Spaanse politie in. De Nederlandse vrouw is in het ziekenhuis onderzocht.

Correspondent Rop Zoutberg op NPO Radio 1: "De mannen zijn na hun verklaring in voorlopige hechtenis genomen door de onderzoeksrechter. De rechter vertrouwt hun verhaal dus niet helemaal. Zo'n onderzoek kan in Spanje lang duren. Het voorarrest mag maximaal twee jaar duren en kan in sommige gevallen daarna nog eens verlengd worden met twee jaar. Dit soort zaken valt volgens de Spaanse wet onder seks zonder toestemming, dus verkrachting. Daar staan celstraffen op tussen de zes en twaalf jaar."

De laatste tijd komt er veel nieuws van Mallorca, over gewelds- en misbruikzaken onder toeristen. De 27-jarige Nederlander Carlo Heuvelman overleed in juli na mishandeling door een andere groep Nederlanders. Afgelopen zondagnacht werd een bewusteloze Britse vrouw op straat verkracht door een Duitse toerist.

Toch is het niet zo dat er dit jaar meer incidenten zijn op Mallorca, zegt Zoutberg. "Dat gebeurt ieder jaar in de zomer, van vechtpartijen tot beroving, op die strip waar alle Nederlandse cafés zitten. We horen er nu meer over, vanwege de zaak rondom Carlo Heuvelman. Maar ook hier op Mallorca is de zaak van deze Nederlandse vrouw nu voorpaginanieuws."