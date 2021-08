Feyenoord verhuurt El Bouchataoui komend seizoen aan RKC Waalwijk

Achraf El Bouchataoui speelt komend seizoen op huurbasis bij RKC Waalwijk. De middenvelder komt tijdelijk over van Feyenoord.

"Een mooie oplossing", laat technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord weten. "Voor Achraf is het belangrijk dat hij veel minuten kan maken, wat gelet op de concurrentie op het middenveld bij Feyenoord moeilijk zou zijn dit seizoen."

Daarom is RKC Waalwijk een goede stap in de carrière van de 21-jarige El Bouchataoui, volgens Arnesen. "Hij is een harde werker, dus ik ben ervan overtuigd dat hij zich in Waalwijk tot een betere speler gaat ontwikkelen."

El Bouchataoui sloot in 2006 aan bij de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde vorig seizoen drie wedstrijden in de eredivisie voor de Rotterdammers.

Start eredivisieseizoen

RKC begint het eredivisieseizoen zaterdag om 16.30 uur met een thuiswedstrijd tegen AZ. Voor Feyenoord staat vanavond de return tegen Luzern op het programma, in de derde voorronde van de Conference League. De Rotterdammers spelen zondag om 16.45 uur tegen Willem II hun eerste competitiewedstrijd van dit seizoen.