Protest VS en Israël tegen Pools besluit over voormalig Joods bezit

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken maakt bezwaar tegen een aanpassing in de Poolse wet waardoor eigendomsclaims na dertig jaar verjaren. De maatregel treft ook erfgenamen van Poolse Joden die hun bezit tijdens de bezetting van het land door nazi-Duitsland kwijtraakten. Hun bezittingen werden in de naoorlogse periode door de communistische machthebbers in beslag genomen.

Het Poolse parlement keurde de wetswijziging gisteren goed, maar Blinken vraagt de Poolse president Duda om die tegen te houden. Blinken zegt dat Polen een aparte wet nodig heeft om eigendomsclaims die verband houden met de Holocaust af te handelen. Hij vraagt president Duda om de wijziging die door het parlement werd goedgekeurd niet te tekenen.

Israël

Ook Israël keert zich tegen de wetswijziging. "Het schaadt de herinnering aan de Holocaust en de rechten van zijn slachtoffers", zei minister van Buitenlandse Zaken Lapid.

De Poolse regering stelt zich op het standpunt dat de wijziging het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat herstelt. "De mogelijkheid om beslissingen van overheidsdienaren aan te vechten, kan niet tot in het oneindige duren", liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in juni weten.