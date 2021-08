Gerechtshof stuurt verkeerd dossier naar veroorzaker dodelijk ongeluk Pinkpop

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een verkeerd dossier gestuurd naar de veroorzaker van het dodelijke ongeval na Pinkpop in 2018.

Danny S. (38) kreeg in aanloop naar het hoger beroep in zijn zaak niet zijn eigen dossier toegezonden, maar een dossier over een liquidatie. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zittingsdag van het hoger beroep. Het hof heeft excuses aangeboden, meldt 1Limburg.

S. verscheen zonder advocaat bij de behandeling van zijn hoger beroep. Die had de verdediging neergelegd omdat zijn cliënt afspraken niet is nagekomen. Het hof heeft het hoger beroep voor onbepaalde tijd uitgesteld, zodat S. de tijd heeft een nieuwe advocaat te zoeken.

Blijvend letsel

S. reed na Pinkpop 2018 meerdere festivalgangers aan. Een van hen kwam om het leven. Drie slachtoffers hielden blijvend letsel over aan het ongeval.

Justitie eiste vorig jaar zomer anderhalf jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van vijf jaar. De rechter veroordeelde de Heerlenaar tot een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden. Daarop ging justitie in beroep.