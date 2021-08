Enorme winst voor Rabobank, toch blijven er zorgen

In een half jaar tijd kwam er bij Rabobank netto al twee keer zoveel winst binnen als in het hele vorige coronajaar. Het is ook nagenoeg evenveel als in het hele jaar ervoor. Wel ziet de bank nog problemen bij een deel van de klanten.

Dat blijkt uit de presentatie van de halfjaarcijfers van de bank. De winst die de afgelopen zes maanden overbleef, was iets minder dan 2,2 miljard euro.

Volgens Rabobank-topman Wiebe Draijer zegt dat de goede cijfers voor een deel geschreven zijn bij gratie van de slechte cijfers van vorig jaar. "Het sterke resultaat dat nu voorligt, schrijven we deels toe aan het herstel van de negatieve ontwikkelingen in 2020."

Toen, in de eerste helft van vorig jaar, moest de bank bijvoorbeeld ruim 1,4 miljard euro opzijzetten voor het geval klanten hun leningen door de coronacrisis niet meer konden afbetalen. Omdat de wanbetalingen voorlopig lijken mee te vallen, ging er afgelopen maanden juist 274 miljoen euro uit die noodpot.

"Ondanks de covid-19-maatregelen vond er in de eerste helft van 2021 een scherp economisch herstel plaats door de brede beschikbaarheid van vaccins", aldus Draijer. Ook voedsel- en landbouwbedrijven, een belangrijke klantengroep voor de bank, herstelden zich. En de overheid verlengde steunmaatregelen. "De verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit bleef tot op heden uit."

Deel klanten nog niet uit problemen

Toch zijn de zorgen nog niet voorbij. Als de steunmaatregelen van de overheid de komende maanden alsnog eindigen, kan een deel van de klanten van de bank alsnog problemen krijgen met het afbetalen van leningen.

"Het komt misschien later en kan minder hoog zijn dan eerder verwacht, feit is echter dat er nog steeds klanten zijn met uitdagingen", aldus Draijer. Ook blijft de bank last houden van lage rentes.

Daardoor is het verschil tussen hoeveel de bank betaalt voor het aantrekken van geld, en hoeveel er wordt verdiend met het uitlenen ervan, kleiner. Dat is nog steeds verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor de bank: twee derde van het geld dat er binnenkomt wordt daar verdiend.