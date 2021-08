Alle ogen op Van Bommel: 'Wolfsburg is momenteel het lachertje van Duitsland'

Aan het woord is Thomas Hiete, die voor het gezaghebbende Duitse tijdschrift Kicker de Volkswagen-club op de voet volgt. Hij zag zaterdag uitgerekend controlfreak Van Bommel zich vergissen in het bekerduel met de amateurs van Preußen Münster, door zes in plaats van de toegestane vijf wissels toe te passen.

"Wolfsburg is momenteel het lachertje van Duitsland. Het leedvermaak op sociale media is enorm. Zaterdag tegen Bochum zal er gewonnen moeten worden. Anders ettert die wisselfout van Mark van Bommel maar door."

Hiete stipte het al aan, de voorbereiding. Na de 2-1 overwinning op Erzgebirge Aue volgden nederlagen tegen Hansa Rostock, Holstein Kiel, Olympique Lyonnais, AS Monaco en Atlético Madrid. Belangrijke spelers als Maximilian Arnold en Weghorst stroomden weliswaar later in, maar Van Bommel zag zijn geïmplementeerde speelwijze nog nauwelijks tot resultaat leiden.

"Ik voel wel een beetje mee met Van Bommel, want hij maakt zo'n fout natuurlijk niet met opzet", zegt Hiete. "Zijn stafleden waren blijkbaar ook niet op de hoogte van de regels. Uiteindelijk is Van Bommel eindverantwoordelijk. Zijn start in Wolfsburg was al niet geweldig en dan komt dit er nog eens bovenop. Pijnlijk."

Veel tijd heeft Van Bommel niet meer om zijn ideeën over te brengen op zijn spelers, want komend weekeinde begint de Bundesliga en vanaf september komt daar nog de groepsfase van de Champions League bij, na de vierde plek van afgelopen seizoen. Op donderdag 26 augustus wordt er geloot.

"Van Bommels voorganger Oliver Glasner legde de nadruk op agressief drukzetten en een snelle omschakeling. Nu zie je dat de accenten iets anders worden gelegd. Van Bommel wil wel het goede behouden, maar ook iets nieuws toevoegen. Dominanter worden in balbezit bijvoorbeeld. Dat is nog niet gelukt."

De knappe vierde plek van vorig seizoen hoeft volgens Hiete ook niet per se verbeterd of geëvenaard te worden. "Al wil Van Bommel dat natuurlijk wel. Dat is een beetje de houding die hij als speler bij Bayern München heeft geleerd. Maar vanuit de club is die eis er niet. Europees voetbal halen is het doel en daarvoor is plaats zeven eventueel al voldoende."

Zaterdag staat in ieder geval de druk er vol op bij het treffen met het gepromoveerde Bochum, weet Hiete. "Normaal gesproken is dit niet zo'n interessante wedstrijd, maar door die wisselfout zijn vele ogen gericht op Wolfsburg en Van Bommel. Aan hem de taak om de discussies rond zijn persoon in de kiem te smoren. Dat kan alleen met drie punten. Dat weet hij als geen ander."