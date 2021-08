Peiling profvoetballers: een vijfde ervaart taboe op bespreken vooroordelen

"Het is werkelijk ongelooflijk dat oud-spelers zoals Seedorf, Davids, Kluivert, Hasselbaink en Bogarde nooit in de eredivisie aan de slag zijn geweest", zegt een bevraagde eredivisiespeler bijvoorbeeld in de peiling. "Er moet meer diversiteit komen en meer uitleg over waarom racisme of bepaalde dingen niet meer kunnen."

Met name spelers met een migratieachtergrond ervaren dat taboe. Zij vinden het belangrijk dat er meer coaches, managers en bestuurders van kleur komen in het betaald voetbal.

Binnen het voetbal heerst een taboe op het bespreken van vooroordelen en stereotypen op basis van huidskleur en afkomst, vindt een vijfde van de profvoetballers die deelnamen aan een peiling van het Mulier Instituut. Het sportonderzoeksinstituut stuurde een vragenlijst naar alle 1044 (mannelijke) spelers in het Nederlandse betaald voetbal. Zo'n 11 procent (118 spelers) vulde de lijst in.

Uit de antwoorden blijkt verder dat vier op de tien respondenten aangeven dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Een kwart geeft aan dat er binnen hun team weleens grappen of negatieve opmerkingen over huidskleur, herkomst of geloofsovertuiging worden gemaakt.

'14 procent moet 0 procent worden'

Vrijwel alle spelers vinden dat hiertegen opgetreden moet worden. Dat geldt ook als die opmerkingen vanuit het publiek komen. Tegelijk zien ze juist negatieve reacties van supporters, de publieke opinie en ook maatschappelijke normen als grootste belemmeringen in de aanpak van racisme. De profvoetballers beoordelen de racisme-aanpak van voetbalbond KNVB met een krappe voldoende.

De KNVB benadrukt in een reactie op het onderzoek dat in het afgelopen anderhalf jaar twintig "nieuwe of aangescherpte maatregelen" zijn ingevoerd om discriminatie te bestrijden. "De grens is helder: discriminatie en uitsluiting worden in geen enkele vorm getolereerd. Door ons niet en wat ons betreft door niemand. Dus laten we gezamenlijk zo snel mogelijk die 14 procent terugbrengen naar 0 procent", laat de voetbalbond weten, doelend op het percentage spelers dat te maken kreeg met racisme.

In 2020 presenteerde de KNVB een driejarig "aanvalsplan" tegen racisme en discriminatie. Directe aanleiding daarvoor was de wedstrijd Den Bosch-Excelsior in november 2019, waarbij Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend. Hij liep huilend van het veld.

Het onderzoek van het Mulier Instituut is uitgevoerd in het kader van het zogenoemde Nationaal Sportakkoord, waarin het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en gemeenten samenwerken. De resultaten van de peiling moeten helpen bij het tegengaan van racisme en discriminatie in de sport.