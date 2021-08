Nieuw-Zeeland wil buitenlandse bezoekers pas vanaf begin 2022 toelaten

Nieuw-Zeeland gaat vanwege de coronapandemie pas begin volgend jaar weer buitenlandse bezoekers toestaan. Volgens premier Ardern is het eiland nu nog niet klaar om de grenzen te openen, maar gaat dat vanaf 2022 gefaseerd gebeuren.

Gevaccineerde bezoekers uit laagrisicolanden mogen dan als eerste Nieuw-Zeeland inreizen. Reizigers uit andere landen of mensen die niet gevaccineerd zijn, moeten verplicht in quarantaine, bijvoorbeeld in speciale hotels.

Nieuw-Zeeland wordt geroemd vanwege zijn corona-aanpak, maar de vaccinatie verloopt vooralsnog traag. Het eiland met 5 miljoen inwoners telde in totaal 2500 coronabesmettingen en 26 sterfgevallen. Tot nu toe is zo'n 21 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd, ten opzichte van 71 procent in Nederland.

Deltavariant

Een plan waarbij reizigers vrij konden reizen, de zogeheten Trans Tasman-reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en Australië, is voorlopig opgeschort nu het aantal besmettingen in Australië weer oploopt door de opkomst van de deltavariant.