Lelystad: fosfineschepen niet gevaarlijk voor omwonenden

Binnenvaartschepen, niet één van de schepen waar het nu om gaat - ANP

De drie schepen die in de haven van Lelystad liggen met een giftige hoeveelheid fosfinegas aan boord, vormen geen gevaar voor omwonenden. Dat stelt de gemeente na metingen van de brandweer. De drie binnenvaartschepen vervoeren graan. Sinds vorige week dinsdag lagen ze aan de ketting in respectievelijk Utrecht, Zwolle en Veghel. Er waren te hoge concentraties fosfine ontdekt in de partij graan uit Polen, die vanuit een trein in Oss was overgeladen op de schepen. Na dagen gesteggel over een oplossing werden de schepen door Rijkswaterstaat naar Flevoland gestuurd. Maar ook daar mogen de schepen hun lading niet ontgassen. Het provinciebestuur verleent geen vergunning voor het laten verdampen van de gassen. Waar dat wel mag, is nog steeds onduidelijk. De betrokkenen hopen binnen enkele dagen te weten waar de schepen naartoe moeten. Tot die tijd blijven ze in de haven van Lelystad.

Fosfine wordt gebruikt om lading te ontsmetten zodat er geen ongedierte bijkomt. Het wordt in de vorm van pillen in het ruim gestopt. Bij een eerdere meting op de schepen werden 300 tot 400 fosfinedeeltjes per eenheid aangetroffen. De stof is gevaarlijk vanaf een concentratie van 0,5 deeltjes per eenheid. Het is onduidelijk hoe de concentratie fosfine in de schepen zo hoog kon worden.