Vlaamse 'mamablogger' en columniste, die schreef over leven met kanker, overleden

De Belgische 'mamablogger' Lara Switten (35) is overleden aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Switten schreef in het Vlaamse weekendmagazine Nina over haar leven met kanker en had op Instagram ook veel Nederlandse volgers.

Switten was model en moeder van drie jonge kinderen. Tijdens haar laatste zwangerschap werd baarmoederhalskanker ontdekt. Zwanger onderging ze chemotherapie, maar de tumor in haar bekken groeide door. Na de bevalling van haar zoon, afgelopen december, ging haar gezondheid snel verder achteruit.

Met haar eerlijke verhalen over moederschap en over haar ziekteproces boeide Switten een groot publiek in België en Nederland. In haar laatste columns voor Nina, een bijlage bij de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws, besteedde ze veel aandacht aan hoe ze afscheid nam van het leven.

"We hebben met haar meegevoeld. We hebben aan haar gedacht. We hebben met haar gehuild. En nu nemen we afscheid van Lara Switten", schrijft de redactie van Het Laatste Nieuws vandaag. Op sociale media kwamen al tienduizenden reacties op Swittens overlijden.