Poolse lagerhuis neemt omstreden mediawet aan

In Polen heeft het lagerhuis een omstreden aanpassing van de mediawet aangenomen. De wet verbiedt niet-Europese bedrijven om een meerderheidsbelang te hebben in Poolse media.

De wet zou het einde kunnen betekenen van de laatst overgebleven kritische tv-zender TVN. Die zender is voor een groot deel in handen van het Amerikaanse Discovery.

De wet werd aangenomen met 228 stemmen voor. 216 parlementariërs stemden tegen en tien onthielden zich van stemming.

Motie

Volgens regeringspartij PiS, de grootste partij in Polen, is de wet nodig om buitenlandse beïnvloeding via de pers te voorkomen, bijvoorbeeld door Russische desinformatie-campagnes. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat PiS de wet aanscherpt om critici de mond te snoeren.

Het aannemen van de wet verliep niet zonder slag of stoot. Eerst werd een motie aangenomen om de stemming over de omstreden wet uit te stellen tot 1 september. Maar PiS kreeg de voorzitter van het parlement later zover dat er toch over de motie werd gestemd.

Ook het hogerhuis moet nog over de wet oordelen. Daar heeft PiS geen meerderheid. Verder moet president Duda zijn handtekening nog onder de wet zetten. De verwachting is dat de behandeling nog zeker maanden kan duren.