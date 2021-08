Achtste stad in zes dagen valt in Afghanistan, zorgen om Kabul nemen toe

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban:

Het onderstreept de snelheid waarmee de Taliban de afgelopen maanden, na de start van de terugtrekking van westerse troepen uit Afghanistan, terrein hebben veroverd. Kort na president Bidens aankondiging van het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan startten de Taliban in mei hun offensief. Vorige week vrijdag kreeg de groep met de zuidelijke stad Zaranj voor het eerst in jaren weer een provinciehoofdstad in handen. Daarna volgden de veroveringen elkaar snel op.

De Taliban hebben vandaag nog eens drie Afghaanse provinciehoofdsteden veroverd. Daarmee heeft de islamitische terreurorganisatie in minder dan een week acht provinciehoofdsteden in bezit gekregen. Nog eens drie dreigen er te vallen.

Vandaag werd de val van de steden Faizabad en Poli-Khumri in het noordoosten en Farah in het westen bevestigd. De Taliban hebben nu bijna het gehele noorden van Afghanistan in bezit. In die regio had de terreurorganisatie nog nooit volledig de macht.

Ghani vraagt milities om hulp

Het zet extra druk op de Afghaanse president Ghani om snel meer weerstand te bieden tegen de militanten. In de hoop de opmars van de Taliban te stoppen vloog Ghani vandaag naar Mazar-i-Sharif, de laatste nog niet gevallen provinciehoofdstad in het noorden, in een poging daar lokale milities te overtuigen mee te vechten met het regeringsleger. Ook verving Ghani de stafchef van zijn leger.

Ondertussen groeien de zorgen om de hoofdstad Kabul. Een anonieme functionaris van het Amerikaanse leger zegt op basis van inlichtingen dat de Taliban binnen dertig dagen Kabul zouden kunnen isoleren. Binnen negentig dagen zou de stad dan kunnen vallen.

Vlucht naar Kabul

Vanuit het gehele land vluchten Afghanen naar Kabul. Ze komen uit de steden en dorpen die door de Taliban zijn veroverd of dreigen te vallen. Hoe het er in die door Taliban beheerste gebieden aan toegaat, is onduidelijk. Gevluchte burgers zeggen dat de Taliban direct strenge regels voor vrouwen hebben ingevoerd, scholen hebben afgebrand en dat er volop executies worden uitgevoerd.

De groep heeft ook eigen burgemeesters aangesteld, zag de BBC in het plaatsje Balkh, waar journalisten van de Britse omroep werden rondgeleid door Talibanstrijders. De strijders pronkten met buitgemaakte Amerikaanse wapens en voertuigen, die door het leger van de VS aan Afghaanse troepen waren gegeven.

Onderhandelingen liggen stil

Gisteren werd duidelijk dat de Amerikaanse gezant voor Afghanistan naar Qatar was afgereisd om opnieuw met de Taliban te onderhandelen over de situatie in het land.

Zo moeten de Taliban via de onderhandelingstafel ertoe worden aangezet hun militaire offensief te stoppen, zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Ook wil de gezant met hen onderhandelen over een "politieke regeling".

Maar volgens Pakistan, dat traditiegetrouw nauwe banden met de Taliban onderhoudt, peinzen de Talibanleiders er niet over om met president Ghani te onderhandelen. Ze zouden Ghani zien als een marionet van de VS.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken erkende vandaag dat alles erop wijst dat de Taliban Afghanistan via het slagveld in handen willen krijgen, maar het was volgens hem geen "uitgemaakte zaak" dat de opmars van de Taliban in het huidige tempo zal doorgaan.