EK beachvolleybal: alle Nederlandse vrouwenduo's door naar knock-outfase

De Nederlandse beachvolleybalsters zijn de Europese kampioenschappen in Wenen goed begonnen. Alle drie de duo's hebben de groepsfase overleefd. De mannen komen donderdag voor het eerst in actie.

Opzet toernooi

De teams zitten in een poule van vier, maar ze spelen slechts twee wedstrijden. Als er één wedstrijd gewonnen wordt, gaat het toernooi verder in de eerste ronde. Bij twee overwinningen wordt het toernooi vervolgd in de tweede ronde. Het team dat twee keer verliest is uitgeschakeld. Na de tweede ronde volgen de kwartfinales.