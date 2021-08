Paralympische sporters met kleinere ploeg dan vijf jaar geleden naar Tokio

Een deel van de Paralympische ploeg is vandaag vertrokken naar Tokio. In totaal nemen 73 Nederlandse atleten deel. Wegens het ontbreken van een aantal teamsporten een kleinere groep dan vijf jaar terug. "Maar als je je kwalificeert, dan maak je echt kans op een medaille", aldus chef de mission Esther Vergeer.

Sprintster Kimberly Alkemade hoopt op succes in Japan. Het uitstel van een jaar wegens de coronacrisis kwam voor haar zeer gelegen wegens het overlijden van haar tante.

"Ik kom uit een moeilijke periode en heb even tijd nodig gehad om het een plek te geven. Ik moest mentaal en fysiek weer in balans komen. Dat extra jaar kwam voor mij perfect uit."

Vergeer is nu al trots op de Nederlandse afvaardiging. "Ik hoop dat iedereen straks het gevoel heeft gehad dat er maximaal gepresteerd is. En dat we elkaar in de armen kunnen vallen en zeggen: dit hebben we gewoon geflikt."

De Paralympische Spelen beginnen op 24 augustus en duren tot en met 5 september. In totaal zijn er 22 verschillende sporten en worden er 537 medailles verdeeld. De NOS zal er uitgebreid aandacht aan besteden.