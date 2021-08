Zoveelste lockdown en trage vaccinatiecampagne beproeven geduld Australiërs

In Sydney helpt het leger bij controleren of mensen zich aan de lockdown houden - EPA

Terwijl grote delen van de wereld de lockdowns achter zich laten, zit Australië nog steeds op slot. Op dit moment zitten miljoenen mensen in lockdown, terwijl er in het hele land per dag slechts een paar honderd besmettingen bij komen. "Het voelt alsof ik gevangen zit in mijn eigen huis, terwijl ik niets misdaan heb", zegt Mark Bannister. Hij woont in een wijk in het westen van Sydney. Zijn appartementencomplex werd een paar dagen geleden van het ene op het andere moment afgesloten, omdat een aantal bewoners besmet zijn met het coronavirus. Zonder waarschuwing werden tientallen bewoners opgesloten in hun huis. "Ik stond op het punt om luiers voor mijn zoon en flesvoeding voor de baby te gaan kopen. Maar de politie stond bij de voordeur en zei dat we het gebouw niet mochten verlaten", vertelt Bannister. Het is niet voor het eerst dat mensen in Australië verplicht in quarantaine gaan. Het is onderdeel van het strenge beleid om coronabesmettingen te beperken. Scholen zijn dicht, inwoners mogen alleen naar buiten om te winkelen, mogen maximaal twee uur sporten en ze moeten binnen een straal van vijf kilometer van hun huis blijven. Mondmaskers zijn overal verplicht. Militaire patrouille Naast de politie, is ook het leger betrokken bij de handhaving van de lockdown. Militairen patrouilleren in het westen van Sydney en helpen de politie bij de handhaving. "Ik vond het eerst behoorlijk intimiderend, maar ze zijn er om ons te beschermen", zegt een bewoner. De bevolking staat grotendeels achter dit beleid. Veel Australiërs geloven dat het uitroeien van het virus de enige oplossing is, daarom accepteren ze de strenge lockdowns en de grenzen die al anderhalf jaar potdicht zitten.

Quote Veel Australiërs voelen zich op hun gemak bij gesloten grenzen en een leven in een soort fort Australië. Tim Soutphommasane

Volgens politicoloog en socioloog Tim Soutphommasane van de Universiteit van Sydney heeft die acceptatie een historische verklaring. "De Australische identiteit wordt gekenmerkt door een sterke behoefte aan bescherming. Mensen zijn bang voor dreiging van buitenaf, en geloven dat een strenge grensbeveiliging de manier is om gevaar buiten te houden." Strenge grensbewaking is Australië niet vreemd. Het land staat al jaren bekend om het harde immigratiebeleid. Vluchtelingen die per boot komen worden linea recta teruggestuurd, of eindigen voor onbepaalde tijd in kampen op eilanden zoals Nauru en Manus. "De rest van de wereld snapt denk ik niet waarom we het zo aanpakken. Maar veel Australiërs voelen zich op hun gemak bij gesloten grenzen en een leven in een soort fort Australië", zegt Soutphommasane. Zero covid Dankzij deze maatregelen was het land lange tijd een coronavrije haven. De bevolking waande zich veilig en er werd geen haast gemaakt met het vaccineren. Nu blijkt dat ze niet bestand zijn tegen de zeer besmettelijke deltavariant van het virus, groeit de onvrede over die trage vaccinatiecampagne. "Die 'zero covid'-strategie heeft tot hoogmoed geleid", zegt Stephen Duckett, hoofd van het gezondheidsprogramma van de Australische denktank Grattan Institute. "Zowel bij de regering als onder de bevolking. De overheid heeft te lang gewacht met het opstarten van het vaccinatieprogramma. Vervolgens is de campagne totaal misgegaan." In Australië wordt ook gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, zoals hier op 24 juli:

