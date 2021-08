Marijne keert als Indiase hockeyhalfgod terug in Noord-Brabant: 'Geen eerherstel'

Marijne keert als Indiase hockeyhalfgod terug in Nederland: 'Geen eerherstel' - NOS

Van de gekte in India naar de relatieve rust in Noord-Brabant. Sjoerd Marijne geniet na van zijn succesvolle hockey-avontuur als bondscoach van India, het land dat hij als een halfgod heeft verlaten. Nu is hij blij om weer thuis in Rosmalen te zijn. Marijne eindigde met de Indiase vrouwenploeg verrassend als vierde op de Olympische Spelen. Het land is volgens de coach ontzettend trots op die prestatie. Niet alleen een belletje van de Indiase premier, maar ook de gekte bij terugkomst in New Dehli maakte duidelijk hoe intens India met de hockeyvrouwen meeleefde. "Bij aankomst op het vliegveld hadden ze al een andere route voor ons bedacht, omdat er buiten duizenden mensen stonden", vertelt Marijne. "We zijn toen naar een hotel gegaan waar ontzettend veel journalisten en cameraploegen stonden te wachten."

Die trots voelde Marijne ook al toen hij in het vliegtuig richting India zat. "Er kwam op de vlucht een dame heel emotioneel naar mij toe om mij te bedanken. Ze vond het een eer om bij mij in het vliegtuig te zitten. Die taferelen ken ik natuurlijk niet als nuchtere Nederlander." "Ik heb tegen die meiden ook gezegd: we hebben weliswaar geen medaille gewonnen, maar wel iets groters: de harten van de mensen in India heroverd. Ik denk niet dat er iets groters is. We hebben een 'legacy' gecreëerd en dat is heel bijzonder", zegt Marijne. Zijn werk wordt nu voorgezet door assistent Janneke Schopman.

Marijne gaat nu aan de slag bij de mannen van Tilburg. Een dienstverband waar hij in februari al ja tegen zei, want na ruim vier jaar lonkte een definitieve terugkeer naar Nederland. "Het is nu tijd dat ik er weer voor mijn gezin ben", zegt hij. "Ik ben de afgelopen anderhalf jaar zoveel weggeweest. Vorig jaar twee keer vierenhalve maand, dit jaar drieënhalve maand. Het is te veel. Dit is een mooie periode geweest. Ik ben trots op wat ik achterlaat." Geen eerherstel Dan is er nog het verhaal over het ontslag van Marijne bij het Nederlandse damesteam in september 2015. Hij zou toen onder meer geen klik hebben met een aantal bepalende speelsters hebben gehad. Marijne ziet zijn prestaties met India niet als een eerherstel voor die donkere periode bij Oranje. "Nee, niet echt. Ik ben vooral iemand die gewoon de tijd nodig heeft. Dan ben ik wel iemand die iets neer kan zetten", zegt hij. "Maar het had ook met onervarenheid van mijn kant te maken. Maar dat ontslag heeft mij ook geholpen in mijn periode bij India. Misschien had het zo moeten zijn..." Bekijk hieronder het interview met Sjoerd Marijne na zijn vierde plaats met de hockeyvrouwen van India op de Olympische Spelen: