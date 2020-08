Eind aan Spaanse voetbalsoap: Fuenlabrada laat play-offs door vingers glippen

Na een wekenlange soap op het tweede niveau in de Spaanse voetbalcompetitie, is voor CF Fuenlabrada toch het doek gevallen. De club verloor vrijdag met 2-1 van degradant Deportivo La Coruña en gaat daarmee definitief niet op voor promotie naar de hoogste divisie, La Liga.

Winst op Deportivo zou hebben betekend dat Fuenlabrada op de zesde plek zou eindigen in de Segunda División en daarmee een plekje zou afdwingen in de play-offs om promotie. Maar dat het duel überhaupt nog gespeeld werd, was al een klein wonder te noemen.

28 besmettingen

Nadat er eind juli 28 coronabesmettingen werden geconstateerd bij spelers en staf van Fuenlabrada, werd besloten de laatste wedstrijd te schrappen. De club uit de regio van Madrid zag de kans op promotie (en de bonus van 22.000 euro die iedere speler krijgt bij het behalen van de play-offs) als sneeuw voor de zon verdwijnen en ging in protest.

Dat hielp: begin deze week werd besloten het duel alsnog te spelen. Zelfs met een gelijkspel zou Fuenlabrada de play-offs hebben gehaald, maar vlak voor het einde van de wedstrijd ging die droom aan diggelen. Bij een stand van 1-1 kreeg Deportivo in de vijfde minuut van de blessuretijd een penalty. Het werd 2-1, einde oefening voor Fuenlabrada.