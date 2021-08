Criminelen storten deel buit terug na megahack cryptomuntenplatform

Poly Network maakte gisteren via Twitter melding van de hack en deed vervolgens een oproep aan de hackers de cryptomunten terug te geven.

Het gaat om een van de grootste diefstallen van cryptomunten ooit, vergelijkbaar met de ruim 530 miljoen dollar aan digitale valuta die in 2018 werden buitgemaakt bij bitcoinportemonnee Coincheck.

Cryptonews, een nieuwssite over cryptomunten, schrijft dat er vooral ethereum zou zijn buitgemaakt, de grootste cryptomunt na bitcoin. Elliptic meldt dat 258 miljoen dollar aan cryptomunten is teruggegeven.

Analisten melden tegen persbureau Reuters als mogelijk motief voor het terugstorten van de cryptomunten dat het nagenoeg ondoenlijk is een dergelijk groot bedrag wit te wassen. "Er is hier nu zo veel aandacht voor en door de transparantie van de blockchain is het dan lastig iets met de cryptomunten te doen", zegt Tom Robinson, medeoprichter van Elliptic.

Het zou ook kunnen dat de hackers met de digitale bankoverval de zwakte van het systeem willen blootleggen. Poly Network opereert in de wereld van gedecentraliseerde financiën, waar zonder tussenkomst van een traditionele autoriteit als een bank transacties plaatsvinden. De sector wint rap aan populariteit. Tientallen miljarden aan cryptomunten worden inmiddels op de verschillende platforms verwerkt.