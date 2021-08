Slot schrikt van bedreigingen aan adres Berghuis: 'Het is verschrikkelijk' - NOS

Feyenoord-coach Arne Slot schrikt van de bedreigingen aan het adres van Ajacied Steven Berghuis, die eerder deze zomer de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax maakte. "Al is het in de huidige tijd vervelend dat je het al bijna aan de voorkant kan verwachten. Zonder het goed te praten. Het is verschrikkelijk om te horen dat het zo gaat." Slot keurt het gedrag van de Feyenoord-aanhangers die verantwoordelijk zijn voor de bedreigingen af, maar wil niet dat iedere supporter van de Rotterdamse club over één kam geschoren wordt. Vorige maand reageerde Berghuis voor het eerst op zijn pikante transfer. "Ik ben niet dom. Ik begrijp de emoties ook wel, maar vond twee acties toch wel te ver gaan." Wel spookte de Ajax-haat van de Feyenoord-supporters wel even door het hoofd van Berghuis voordat hij de overstap had gemaakt. "Heb de reacties wel meegenomen in mijn overweging, maar uiteindelijk kwam de topsportman in mij naar boven."

Nog een transfer? Het vuurtje bij de Rotterdamse fans kan opnieuw aangewakkerd worden, aangezien Feyenoord-speler Tyrell Malacia in de belangstelling zou staan van Ajax. Erik ten Hag noemde de linksback vorige week een goede speler. Malacia zegt zelf dat hij niet voor niets tot 2024 heeft bijgetekend. "Ik ben op dit moment bij Feyenoord en wil hier presteren."

De linksback van Feyenoord komt morgen dan ook gewoon in actie in de terugwedstrijd tegen FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League. De eerste wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 3-0. Afgelopen zondag werd er in een oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van topclub Atlético Madrid, dus de sfeer is goed bij de Rotterdamse club. "Ik ben een jongen die heel veel lacht en altijd vrolijk is, dus het is heerlijk om deze situatie te zitten." En dan te bedenken dat Malacia na het EK met Jong Oranje een korte vakantie van twee weken heeft gehad. Het deert hem niet: "Ik voel mij fit." Fitheid Juist de fitheid en de energie bij de selectie van Feyenoord valt op de laatste weken. Slot is het hiermee eens, maar geeft aan dat dit nog niet voor iedere speler geldt. Zo heeft aanwinst Alireza Jahanbakhsh de laatste jaren weinig gespeeld en heeft hij een vakantie van vier weken gehad. Slot: "Ik zie wel dat hij steeds fitter begint te worden." Die andere aanwinst, de Noorse middenvelder Fredrik Aursnes, zat met zijn oude ploeg Molde FK middenin het seizoen en is dus wel fit, maar mag morgen niet in actie komen. Hij heeft al Europese wedstrijden gespeeld en mag pas in het hoofdtoernooi gaan spelen.

Slot heeft er vertrouwen in dat de volgende ronde ook zonder Aursnes bereikt kan worden. De gunstige uitgangspositie zal in ieder geval niet leiden tot onderschatting, waarbij de trainer verwijst naar de moeizame wedstrijd tegen FC Dritta van twee weken geleden, toen Feyenoord ternauwernood met 3-2 wist te winnen. "Het zou ridicuul zijn als we twee weken na Dritta al tegenstanders gaan onderschatten." De coach wil voortborduren op de laatste twee wedstrijden en is zich ervan bewust dat de goede sfeer zo kan omslaan. Volgens hem is het zaak om de wedstrijden rustig te analyseren, want dan is ook te zien dat lang nog niet alles goed gaat. "Aan de bal moet het beter." Als Feyenoord in De Kuip Luzern weet uit te schakelen, volgt een tweeluik met IF Elfsborg (Zweden) of Velez Mostar (Bosnië-Herzegovina) om de groepsfase van de Conference League te bereiken.

