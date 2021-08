Amsterdam zoekt meer waarnemers om toe te zien op wapencontrole

Tot nu toe hebben zich 22 Amsterdammers gemeld die erop willen toezien dat de politie bij controles op wapenbezit mensen willekeurig uitzoekt en niet op basis van uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur. Zij hebben gereageerd op een oproep van burgemeester Halsema vanwege een proef die de politie in september begint in vijf buurten.

De controles zullen de hele maand worden uitgevoerd in Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt. De gemeente Amsterdam wil onderzoeken of meer wapencontroles leiden tot minder illegaal wapenbezit en geweld met wapens, met name onder jongeren.

Wantrouwen tegen de politie

Bij het preventief fouilleren op wapenbezit mogen waarnemers aanwezig zijn, schrijft burgemeester Halsema vandaag nogmaals op Instagram. Ze doet een tweede oproep aan Amsterdammers om zich als waarnemer te melden.

Die oproep krijgt op sociale media kritiek. Onder meer Annabel Nanninga van JA21 zegt op Twitter dat de inzet van onafhankelijke waarnemers getuigt van "een groot en onterecht wantrouwen in de Nederlandse politie".

De politie Amsterdam heeft in het kader van "transparantie en verantwoordelijkheid" geen bezwaar tegen de aanwezigheid van waarnemers bij de fouilleeracties, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

De gemeente Amsterdam voegt daaraan toe dat het fouilleren tijdens deze proef "zonder aanzien des persoons" gebeurt. Van de politie zal er ook een waarnemer aanwezig zijn die hierop toeziet.