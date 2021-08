2155 positieve tests, opnieuw vertekend door storing

Voor de derde keer in een week tijd zijn de cijfers vertekend door een storing, waardoor het werkelijke aantal positieve tests hoger kan uitvallen dan gemeld. Hoe groot de impact van de storing is, en hoeveel positieve tests ongeveer bij het totaal moeten worden opgeteld, kan het RIVM niet aangeven.

In onze buurlanden en in Frankrijk stijgen de coronacijfers: alle landen melden meer besmettingen, hoewel de verschillen groot zijn. In Duitsland zijn de cijfers weliswaar stijgend maar liggen ze nog altijd een stuk lager dan elders. Ook in het Verenigd Koninkrijk stijgt het aantal positieve tests weer.