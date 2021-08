Zuid-Australische olympiërs vier weken in quarantaine

"Wreed en onverschillig." Zo noemt het Australisch Olympisch Comité de beslissing van het Zuid-Australische parlement om terugkerende olympiërs in de deelstaat nog eens veertien dagen een thuisquarantaine op te leggen.

Die twee weken komen bovenop de al uitgezeten veertien dagen in een hotel in Sydney. Zestien atleten uit Zuid-Australië staan op het punt terug te keren. Onder hen zou zich roeier en gouden medaillewinnaar Alexander Hill bevinden. In totaal behelst de groep, die woonachtig is in de deelstaat, 56 olympiërs.

"Terwijl andere landen de terugkeer van hun atleten vieren, onderwerpen we die van ons aan de meeste wrede en onverschillige behandeling", aldus Matt Carroll, de baas van het Australisch Olympisch Comité. "Ze worden gestraft omdat ze met trots hun land hebben vertegenwoordigd."

Elke dag getest

De hele Australische equipe, die zeventien gouden medailles won en 46 medailles in totaal, is gevaccineerd. De atleten werden bijna iedere dag in Japan getest op het coronavirus.

Volgens Carroll maakt dit dat de atleten een "extreem laag risico" zijn, maar de aanvraag om te worden uitgezonderd van de thuisquarantaine is afgewezen.