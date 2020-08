Tropisch weekeinde: volle stranden en recordtemperatuur in De Bilt

Het is de warmste 8 augustus sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weerplaza. Het werd vanochtend 33 graden in De Bilt, waarmee het record uit 1975 van 32,9 graden werd gebroken. Op andere plaatsen in het land wordt het nog warmer.

In het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot boven de 35 graden. Het KNMI heeft daarom voor Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland code oranje afgekondigd. Bij code oranje wordt aangeraden om extra op anderen te letten, zoals ouderen die gevoelig zijn voor extreme hitte. Ook wordt geadviseerd lichamelijke inspanning te beperken, genoeg te drinken en altijd water mee te nemen.

Het warme weer leidde vanochtend al vroeg tot grote drukte op wegen naar de stranden (de zeewatertemperatuur is 22 graden). Om 09.00 uur lag het grootste deel van het strand bij Hoek van Holland vol badgasten. Niet veel later sloot de politie alle wegen richting Zandvoort en Bloemendaal aan Zee af, omdat de badplaatsen volgens NH Nieuws vol waren gelopen. Ook in Katwijk is inmiddels geen plek meer te vinden voor de auto, meldt Omroep West. Noordwijk raadt automobilisten aan om ver buiten het dorp te parkeren en dan de shuttlebus richting strand te nemen.

Ook Maasvlakte vol

Rond het middaguur zijn volgens Rijnmond ook de wegen naar de stranden op de Maasvlakte helemaal afgesloten. Hulpdiensten in de regio Rijnmond adviseren niet meer met de auto naar het strand te komen.

De drukte op de (snel)wegen richting strand neemt intussen wat af. Om tien uur was het vooral op de wegen van Rotterdam naar Zeeland en op de wegen naar Wijk aan Zee en Velsen-Noord filerijden. De wegen naar recreatiegebied de Galderse Meren bij Breda zijn volgens Omroep Brabant al om 10.00 uur afgesloten omdat het te druk werd in het plassengebied.

Alert op natuurbranden

Door de hoge temperaturen en de droogte is het risico op natuurbranden groot. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft opgeschaald naar fase 2, wat betekent dat terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert moeten zijn op het ontstaan van brand.

Omdat een klein vonkje van een landbouwmachine al een bos- of heidebrand kan veroorzaken moeten ook boeren extra oppassen. Eerder waarschuwde de veiligheidsregio ook toeristen om voorzichtig te zijn. "Dan moet je denken aan barbecuen in een natuurgebied terwijl het droog is, onzorgvuldig omgaan met lucifers of sigaretten, afval niet meenemen waardoor glas als een vergrootglas kan werken. Denk ook aan parkeren in hoog gras, want dan kun je met de hete uitlaat zomaar onbedoeld het gras aansteken", aldus Esther Klap van de VRD bij RTV Drenthe.

De dierenpolitie in Oost Brabant adviseert om ook de huisdieren niet te vergeten bij deze warmte - en deelt via Twitter het recept voor een koelelement voor konijnen: