Tropisch weekeinde: om 09.00 uur lag het strand van 'de Hoek' al bijna vol

De tropische warmte leidde vanochtend al vroeg tot grote drukte in de richting van de kust. Om 09.00 uur lag het grootste deel van het strand bij Hoek van Holland vol badgasten. Om 09.30 uur waarschuwde de gemeente Zandvoort voor volle parkeerplaatsen en drukte in de trein.

Het wordt dit weekeinde zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot boven de 35 graden. Het KNMI heeft voor het oosten en zuidoosten van het land code oranje afgekondigd. Bij code oranje wordt aangeraden om extra op anderen te letten, zoals ouderen die gevoelig zijn voor extreme hitte. Ook wordt geadviseerd lichamelijke inspanning te beperken, genoeg te drinken en altijd water mee te nemen.

Galderse Meren afgesloten

Op de wegen naar de stranden (de zeewatertemperatuur is 22 graden) liep het vanochtend al vroeg vol. Dat was vooral te merken op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen en op de N57 van Rotterdam naar de Brouwersdam. Op de weg naar Rockanje stond een file van drie kwartier, meldde Rijnmond. Ook op de wegen naar Wijk aan Zee en Velsen-Noord is het filerijden. De parkeerplaatsen in Zandvoort en Bloemendaal staan praktisch vol, aldus NH Nieuws.

De wegen naar recreatiegebied de Galderse Meren bij Breda zijn volgens Omroep Brabant afgesloten omdat het te druk wordt in het plassengebied.

Alert op natuurbranden

Door de hoge temperaturen en de droogte is het risico op natuurbranden groot. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft opgeschaald naar fase 2, wat betekent dat terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert moeten zijn op het ontstaan van brand.

Omdat een klein vonkje van een landbouwmachine al een bos- of heidebrand kan veroorzaken moeten ook boeren extra oppassen. Eerder waarschuwde de veiligheidsregio ook toeristen om voorzichtig te zijn. "Dan moet je denken aan barbecuen in een natuurgebied terwijl het droog is, onzorgvuldig omgaan met lucifers of sigaretten, afval niet meenemen waardoor glas als een vergrootglas kan werken. Denk ook aan parkeren in hoog gras, want dan kun je met de hete uitlaat zomaar onbedoeld het gras aansteken", aldus Esther Klap van de VRD bij RTV Drenthe.

De dierenpolitie in Oost Brabant adviseert om ook de huisdieren niet te vergeten bij deze warmte - en deelt via Twitter het recept voor een koelelement voor konijnen: