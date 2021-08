Hoofdtrainer Hyballa stapt één dag na komst assistent Van der Vaart op

Veel spelers van Esbjerg hadden moeite met zijn verbale en fysieke aanpak van Hyballa. "Bij mij moet je werken op de training. Twee keer per dag. Ze worden niet betaald om cappuccino te drinken, maar om beter te worden", vertelt Hyballa aan de NOS terwijl hij op de terugweg is van Denemarken naar Duitsland.

"Twee of drie spelers vonden mijn werkwijze maar niets. Zij namen de rest van de selectie mee. Ik wilde graag met de spelers in gesprek, maar dat wilden ze niet. Ik moest maar met de spelersvakbond praten. Dat is in Denemarken een vrij agressieve organisatie. Ik werd op een gegeven moment door hen gebeld, omdat ik spelers geslagen zou hebben. Daar klopt niets van, maar twee dagen later stond het wel in de kranten en boulevardpers. Het was niet meer te stoppen."

Volgens Hyballa speelde er op de achtergrond nog veel meer binnen de club. "In april is Esbjerg overgenomen door Amerikaanse investeerders. Dat betekent dat er dingen veranderen. Ik werd aangesteld vanwege mijn methode. Ik ben iemand die vol gas geeft en duidelijke taal spreekt. Maar dat werkte niet. Als ik zelfkritisch ben, heb ik me misschien niet genoeg verdiept in de Deense cultuur. En ik heb wellicht één of twee verkeerde grappen gemaakt. Daar heb ik excuus voor aangeboden. Maar ik heb zeker niemand geslagen."

Begrip van Van der Vaart

Om de verstoorde relatie enigszins te herstellen werd Van der Vaart aangesteld als assistent. Hyballa: "Ik zou hem helpen om zich als trainer te ontwikkelen. Hij kon mij helpen met de Deense cultuur. Maar als de spelers niet meer met mij willen praten, dan kan en wil ik niet meer werken. Ik heb Rafael gebeld en hij begreep het. Dit had geen zin meer. Ik kan me niet verdedigen tegen dingen die niet waar zijn. De bedoeling is wel dat Rafael onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe trainersstaf."

De 38-jarige Van der Vaart woont in Esbjerg omdat zijn vriendin Estavana Polman daar handbalt.