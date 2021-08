Hoofdtrainer Hyballa stapt één dag na komst assistent Van der Vaart al op

Eén dag na de komst van Rafael van der Vaart als assistent-trainer bij Esbjerg fB is hoofdtrainer Peter Hyballa opgestapt. De Duitser ziet, na nog geen twee maanden, geen toekomst meer voor zich weggelegd bij de Deense club die op het tweede niveau uitkomt.

Veel spelers van Esbjerg hadden moeite met zijn verbale en fysieke aanpak van Hyballa. Van der Vaart werd onder meer aangesteld om de relatie tussen hoofdcoach en spelers een beetje te verbeteren.

'Had geen zin meer'

"Ik zou Rafael als trainer opleiden", zegt Hyballa tegen het Algemeen Dagblad. "Hij zou me helpen in het contact met de Denen. Maar hij zag het ook. Dit had geen zin meer. Daarna kwam alles eruit. Ik heb hem omhelst. Rafael is een geweldige jongen. Hij begreep me."

De 38-jarige Van der Vaart woont in Esbjerg omdat zijn vriendin Estavana Polman daar handbalt.