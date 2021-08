Hoe ziet het sterrenensemble van PSG eruit na de komst van superster Messi?

PSG-index - NOS

Met de komst van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain lijkt het sterrenensemble van de Parijse club compleet. Een verkapt wereldelftal noemt journalist en kenner van het Franse voetbal, Jurriaan van Wessem, de miljoenenploeg. Met zoveel sterren zal trainer Mauricio Pochettino de komende weken harde beslissingen moeten nemen. Hoe zal het elftal eruit komen te zien? En welke ster moet er op de reservebank gaan zitten? Donnarumma en Navas Eerst achterin. Naast Messi is doelman Gianluigi Donnarumma ook een van de grote aankopen van deze zomer geweest. De jonge Italiaan, verkozen tot beste speler van het afgelopen EK, zal het doel gaan verdedigen ten koste van Keylor Navas. "Navas heeft echt wel grote verdiensten voor de club gehad en zal zich niet zo snel neerleggen bij een reserverol. Ik sluit niet uit dat hij nog zal vertrekken. Op lange termijn zal Donnarumma zeker de strijd winnen", aldus Van Wessem.

Keeper Gianluigi Donnarumma op het trainingsveld bij PSG - AFP

Ook in het hart van de verdediging heeft trainer Mauricio Pochettino een luxeprobleem, met drie topverdedigers voor twee posities. "Kimpembe, Marquinhos en Sergio Ramos zullen daarvoor gaan strijden. Ramos staat nu nog geblesseerd aan de kant, dus dat zal nog even afwachten zijn. Na de interlandbreak van begin september zullen we het echte PSG gaan zien." Over de backposities bestaan geen discussies volgens van Wessem. "Bernat op links, Hakimi op rechts. Hakimi is een geweldige aankoop geweest. Rechtsback was soms een zwakke plek. Die hebben ze nu niet meer." Hakimi kwam voor zestig miljoen euro over van Internazionale en is de opvolger van de Belg Thomas Meunier.

Verdediger Sergio Ramos, nieuw bij PSG - AFP

Voor het middenveld heeft Pochettino topspelers als Georgino Wijnaldum, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Julian Draxler en Leandro Paredes voor slechts drie posities. "Ik verwacht dat Pochettino een voorkeur zal hebben voor Verratti en Paredes. Wijnaldum is een grote naam, maar als Marquinhos doorschuift zal hij onder druk kunnen komen te staan. Daarnaast kan Ander Herrera ook nog eens controlerend spelen en schuift Angel di Maria misschien een linie terug. Er zullen wellicht ook nog een aantal spelers vertrekken." AC Milan Van Wessem trekt de vergelijking met het AC Milan onder Fabio Capello van begin jaren negentig. "Toen rouleerde Capello veel. Daar kan Pochettino ook voor kiezen. Dan zullen we het echt grote team in de Champions League gaan zien. De luxe van bijvoorbeeld Wijnaldum en Di Maria is dat ze er in de echt grote wedstrijden altijd staan."

Georginio Wijnaldum op het trainingsveld bij PSG - AFP

De grootste sterren spelen in de aanval en daar is de keuze dan ook duidelijk: Messi, Neymar, Mbappé. "Die drie zet je natuurlijk niet op de bank... Bij Mbappé is het nog de vraag of hij blijft, want Real Madrid blijft aan hem trekken. Maar zoals ik hem in de afgelopen jaren heb gezien en inschat als sportman wil hij blijven om met Messi en Neymar te spelen en de Champions League te winnen."

De mogelijke opstelling PSG 2021-2022 - NOS