Treinverkeer in Duitsland plat door stakingen

De reizigersbond Pro Bahn had er bij het spoorbedrijf op aangedrongen om treinreizigers goed te informeren. "Niets is vervelender dan tijdens een staking op een trein te wachten, die dan niet blijkt te rijden", zegt een woordvoerder van de bond. In Düsseldorf hadden forenzen zich voorbereid op de staking door twee uur eerder te vertrekken of te reizen met de bus, zegt een reiziger tegen persbureau DPA.

In Leipzig leidt de staking tot chaos op het perron. De digitale aankondigingsborden kunnen de snel wisselende vertrektijden niet bijhouden, waardoor treinpersoneel noodgedwongen is overgegaan op handgeschreven whiteboards om reizigers actuele informatie te kunnen geven.

'Staking ongepast en buitensporig'

De vakbond van treinbestuurders (GLD) eist meer loon, betere arbeidsvoorwaarden en een coronabonus van 600 euro voor machinisten van Deutsche Bahn. Onderhandelingen tussen de bond en het spoorbedrijf over de cao zijn stukgelopen.

De leiding van Deutsche Bahn noemt de staking "volledig ongepast en buiten proportie". De staking valt midden in het vakantieseizoen, in de periode dat elf van de zestien deelstaten schoolvakantie hebben.

Hoewel de directeur de actie dus veroordeelt, zegt hij in het televisieprogramma Morgenmagazin bereid te zijn opnieuw in gesprek te gaan met de vakbond.

Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken beslist de bond of de staking zal worden voortgezet. Die zou naar verwachting tot vrijdag duren, maar de vakbond sluit verdere acties niet uit.