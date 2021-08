Sudanese oud-dictator al-Bashir wordt snel overgedragen aan Internationaal Strafhof

De Sudanese oud-dictator Omar al-Bashir wordt op korte termijn overgedragen aan het Internationaal Strafhof (ICC). Dat heeft een Sudanese minister gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Ook enkele andere voormalige leiders worden overgedragen.

De hoofdaanklager van het hof is nu in de hoofdstad Khartoum om de overdracht af te ronden. Het is niet duidelijk of Bashir naar Den Haag wordt gebracht of dat het ICC voor de berechting van de oud-dictator een tribunaal in een Afrikaans land opricht.

Het Internationaal Strafhof wil de oud-dictator berechten voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in de regio Darfur.

De machthebbers in Sudan zeiden begin vorig jaar al dat ze bereid waren om Bashir over te dragen aan het Internationaal Strafhof.

Bashir spreekt beschuldigingen tegen

In Darfur brak in 2003 een bloedig conflict uit tussen het Sudanese leger en Arabische milities aan de ene kant en niet-Arabische opstandelingen aan de andere kant. Daarbij vielen meer dan 300.000 doden en werden bijna 3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven. In 2011 kwam er een einde aan de burgeroorlog.

Bashir zei verantwoordelijk te zijn voor alles wat er in zijn land gebeurde. Maar hij weersprak de beschuldigingen van de aanklagers in Den Haag. Hij zei dat het zijn plicht was om tegen opstandelingen te vechten en dat zijn strijd niet gericht was tegen burgers in Darfur.

De oud-dictator werd na zijn afzetting in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens corruptie.